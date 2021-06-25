Все игроки основного состава «Рубина» будут привиты от коронавируса, сообщает официальный твиттер клуба. Футболисты казанцев будут привиты российской вакциной «Спутник V».

Первый этап вакцинации стартует 25 июня. Ранее вакцинацию «Спутником V» прошли члены тренерского штаба и персонал «Рубина».

«Рубин» по итогам сезона-2020/21 занял четвёртое место в чемпионате России и попал в Лигу конференций.

Ранее стало известно, что руководство Краснодарского края будет пускать в регион только привитых спортсменов. В регионе играют два клуба РПЛ — «Краснодар» и «Сочи».