УЕФА опубликовал символическую сборную чемпионата Европы-2020 по итогам группового турнира. Команда была составлена на основе Fantasy-очков. В состав вошёл капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко. Хавбек в трёх играх группового турнира забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Полностью состав команды выглядит следующим образом:

Джанлуиджи Доннарумма (Италия, 18 очков) — Дензел Дюмфрис (Нидерланды, 22), Эмерик Ляпорт (Испания, 20), Тома Менье (Бельгия, 18) — Андрей Ярмоленко (Украина, 20), Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды, 23), Джердан Шачири (Швейцария, 21), Эмиль Форсберг (Швеция, 23) — Патрик Шик (Чехия, 21), Криштиану Роналду (Португалия, 29), Мемфис Депай (Нидерланды, 20).

Матчи 1/8 финала Евро-2020 пройдут с 26 по 29 июня.