«Интер» на официальном сайте объявил о подписании контракта с 38-летним вратарём Алексом Кордацом. Голкипер перешёл в миланский клуб из «Кротоне», заключив контракт до 30 июня 2022 года.

Кордац — воспитанник академии «Интера», выигрывал молодежные чемпионат и Кубок Италии, но за основную команду сыграл только один матч в Кубке страны-2003/04.

Несколько раз Кордац отправлялся в аренду, после чего окончательно ушёл из «Интера» в «Тревизо». Позднее он два сезона провел за швейцарский «Лугано», выступал в итальянской «Читаделле», словенской «Горице», а в 2015 году перешел в «Кротоне», стал капитаном команды и помог ей впервые в истории выйти в серию A. В сезоне-2020/21 Кордац провёл 36 матчей и пропустил 91 мяч. «Кротоне» вылетел в серию B после одного сезона в элите.