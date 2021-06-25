Певица МакSим, известная по песне «Знаешь ли ты?», которая популярна среди болельщиков «Спартака», находится в тяжелом состоянии в одной из московских клиник.

Напомним, что она была госпитализирована 19 июня. У неё было 40% поражения легких. Медики ввели её в искусственную кому.

По последним данным Baza у 38-летней певицы на данный момент 75% поражения легких. Также она подключена к аппарату ИВЛ.

Ранее МакSим заявляла, что болеет за «Рубин», так как родилась в Казани, но прославилась в футбольной среде как исполнительница неофициального гимна «Спартака». Её хит «Знаешь ли ты?» регулярно исполняют фанаты красно-белых, а сама МакSим посещала игры футбольного и хоккейного «Спартака».