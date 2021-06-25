Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад обсудили подготовку к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре по телефону.

«Обсуждена тематика подготовки и проведения в Катаре чемпионата мира по футболу в 2022 году. Достигнута договорённость о налаживании практического взаимодействия», — сообщает пресс-служба Кремля.

чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 год. Сборная России в отборочном цикле идет на втором месте турнирной таблицы, набрав 6 очков. Лидером группы является Хорватия, которая при таком же количестве баллов опережает россиян по дополнительным показателям.