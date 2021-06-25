Вторая ракетка мира по теннису из России Даниил Медведев вышел в финал травяного турнира в Мальорке. В полуфинале Медведев в трех сетах оказался сильнее испанца Пабло Карреньо-Буста — 3:6, 6:3, 6:2.

Матч длился 1 час 56 минут. Россиянин сделал девять эйсов и совершил три двойные ошибки. На счету испанца пять эйсов и одна ошибка.

В финале Даниил Медведев сыграет с победителем пары Сэм Куэрри — Адриан Маннарино.

Напомним, что 28 июня стартует третий турнир «Большого шлема» — «Уимблдон». В нем сыграют четверо россиян в мужской сетке. У девушек Россию будут представлять также четыре теннисистки.

Даниил Медведев в первом круге сыграет с немцем Ян-Леннардом Штруффом.