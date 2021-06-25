В Шпильберге (Австрия) на автодроме «Ред Булл Ринг» завершилась вторая свободная практика восьмого этапа Гран-при Формулы-1. Лучшее время, как и в первом заезде, показал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Вторым стал Даниэль Риккьярдо из «Макларен». Третья позиция у представителя «Альпин» Эстебана Окона. Россиянин Никита Мазепин, выступающий за «Хаас», показал 18-е время, его напарник Мик Шумахер — 17-е.

Завтра, 26 июня, пилоты проведут третью сессию свободных заездов (в 13:00), а затем выйдут на старт квалификации (в 16:00). Воскресная гонка начнется также в 16:00.

После семи этапов Гран-при лидером личного зачета пилотов идет Ферстаппен, набравший 131 очко. Второе место занимает Хэмилтон (119), замыкает тройку лидеров второй пилот «Ред Булла» Серхио Перес (84). Мазепин и Шумахер являются аутсайдерами чемпионата без набранных очков.