Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от 1/8 финала чемпионата Европы.

«Я несколько лет поиграл в Италии, поэтому мне нравится то, что делает Манчини, и то, что делают итальянцы, но не считаю их безоговорочными фаворитами, потому что они слишком ярко и красиво начали. На мой взгляд, и Бельгия, и Франция имеют большие предпосылки, чтобы добиться максимального результата», — цитирует Талалаева пресс-служба «Ахмата».

Напомним, что В матчах на выбывание сыграют: Италия, Уэльс, Бельгия, Дания, Нидерланды, Австрия, Англия, Хорватия, Швеция, Испания, Франция, Германия, Португалия, Украина, Чехия, Швейцария. Первые встречи состоятся завтра, в субботу, 26 июня.