26 июня исполняется 80 лет Тамаре Николаевне Москвиной – самому успешному тренеру мира в парном катании, чьи ученики завоевали 63 медали Олимпиад, чемпионатов мира и Европы.

26 сентября при поддержке Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга в спорткомплексе «Юбилейный» состоится шоу «Ледовые фантазии Тамары Москвиной» с участием учеников легендарного тренера и приглашенных звезд, среди которых будут Алина Загитова и Евгения Медведева.

Тамара Москвина является тренером с 1962 года. Она работала с такими фигуристами как Ирина Воробьёва, Александр Власов, Игорь Лисовский, Елена Валова, Олег Васильев, Наталья Мишкутёнок, Елена Бечке, Артур Дмитриев, Елена Бережная, Антон Сихарулидзе и многими другими.

Всего на счету её учеников 63 медали чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр. На последнем чемпионате мира в Стокгольме ее ученики взяли золото (Анастасия Мишина и Александр Галлямов) и бронзу (Александра Бойкова и Дмитрий Козловский).