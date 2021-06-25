Легенда «Ливерпуля» и сборной Англии, а ныне главный тренер шотландского «Рейнджерс» Стивен Джеррард попал в список кандидатов на пост главного тренера лондонского «Тоттенхэма». Об этом сообщает Evening Standard.

Напомним, что английский клуб продолжает поиски наставника после отставки Жозе Моуринью, который ранее возглавил итальянскую «Рому». На данный момент исполняющим обязанности главного тренера является Райан Мэйсон.

Джеррард возглавляет «Рейнджер» с 2018 года. Ранее он работал с юношескими командами «Ливерпуля». «Тоттенхэм» в сезоне-2020/2021 занял седьмое место и вышел в Лигу конференций. «Рейнджерс», под руковоlством Джеррарlа, стал чемпионоv Шотландии.