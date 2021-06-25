Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория подвел итоги первой недели работы с составом красно-белых.

«Я очень доволен первой неделей работы!» — написал португальский специалист в своем Instagram.

Напомним, что Витория стал тренером красно-белых в это межсезонье. Он сменил на этом посту немецкого специалиста Доменико Тедеско.

Ранее Руй Витория работал с «Виторией Гимараеш», а также «Бенфикой». Последним клубом 51-летнего специалист стал «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.

По итогам минувшего сезона в РПЛ «Спартак» занял второе место и завоевал право сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. В случае поражения, московский клуб из в групповой стадии Лиги Европы.