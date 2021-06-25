60-я ракетка мира из США Сэм Куэрри в двух сетах оказался сильнее француза Адриана Маннарино — 6:4, 6:3.

Матч длился 1 час 10 минуи. Куэрри в этой игре сделал 18 эйсов и совершил две двойные ошибки. У Маннарино три эйса и пять двойных ошибки.

26 июня Куэрри сыграет со второй ракеткой мира из России Даниилом Медведевым, который ранее оказался сильнее Пабло Карреньо-Буста.

Напомним, турнир в Мальорке стартовал 20 июня. Общий призовой фонд соревнований составляет 720 000 евро.

28 июня стартует третий турнир «Большого шлема» — «Уимблдон». В нем сыграют четверо россиян в мужской сетке. У девушек Россию будут представлять также четыре теннисистки.

Даниил Медведев в первом круге сыграет с немцем Ян-Леннардом Штруффом.