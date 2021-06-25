Телеведущий Владимир Познер высказался о выступлении сборной России по футболу на чемпионате Европы.

«Я смотрел все игры сборной России. Еще до чемпионата Европы я говорил, что не удивлюсь, если команда не выйдет в плей-офф — и оказался прав. Не видно сыгранности, взаимопонимания и даже в каких-то моментах было видно, что не борются до конца. Для меня это большое разочарование. Если сравнивать команду с остальными, видно, что индивидуально игроки слабее многих других, это очевидно», — передает слова Познера «Матч ТВ».

Напомним, что в понедельник, 21 июня, сборная России в Копенгагене разгромно уступила национальной команде Дании в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 со счетом 1:4. После этого поражения российская команда заняла последнее место в группе В и потеряла шансы на выход в плей-офф, тем самым завершив выступление на турнире.