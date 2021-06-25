Капитан сборной Кувейта Бадер Аль-Мутава стал мировым рекордсменом по матчам за национальную команду. 36-летний хавбек «Аль-Кадисии» появился на поле в стартовом составе в матче отборочного турнира Арабского кубка против Бахрейна.

Для Аль-Мутавы эта игра стала 185-й в составе национальной команды, он превзошёл достижение Ахмеда Хассана, который с 1995 по 2012 год отыграл 184 встречи за сборную Египта.

Аль-Мутава дебютировал в сборной Кувейта в сентябре 2003 года. В 185 играх он отметился 56 голами и принял участие в трех Кубках Азии — в 2004, 2011 и 2015 году. На клубном уровне он провел всю карьеру в «Аль-Касидии», за исключением двух аренд в 2007 и 2011 году.

Отметим, что некоторые источники называют рекордсменом малазийца Сон Чин Анна, но он провёл ряд матчей, которые не были признаны ФИФА официальными, в том числе против клубных команд.

Помимо Аль-Мутавы, в пятёрку лидеров входят ещё три действующих футболиста, включая испанского защитника Серхио Рамоса и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду. Если примет участие ещё в трёх играх Евро-2020, то выйдет на чистое третье место.

Рекорд Аль-Мутавы признала и ФИФА, поздравившая кувейтца в официальном Твиттере.

Рекордсмены по матчам за сборные:

1. Бадер Аль-Мутава* (Кувейт, с 2003 по настоящее время) — 185 матчей

2. Ахмед Хассан (Египет, с 1995 по 2012) — 184

3-4. Ахмед Мубарак (Оман, с 2003 по 2019) — 180

3-4. Серхио Рамос (Испания, с 2005 по настоящее время) — 180

5. Криштиану Роналду (Португалия, с 2003 по настоящее время) — 178

6-7. Мохамед Аль-Деайя (Саудовская Аравия, с 1993 по 2006) — 177

6-7. Клаудио Суарес (Мексика, с 1992 по 2006) — 177

8-10. Джанлуиджи Буффон (Италия, с 1997 по 2018) — 176

8-10. Хоссам Хассан (Египет, с 1985 по 2006) — 176

8-10. Амер Шафи (Иордания, с 2002 по 2021) — 176

* — выделены действующие игроки, включая завершивших международную карьеру