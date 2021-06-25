Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко может перейти в петербургский клуб. Об этом сообщает Telegram-канал «Честность — не порок». Днем, 25 июня, уже была информация, что «Спартак» может покинуть игрок основного состава, однако не называлось имя.

Напомним, что 23-летний голкипер является воспитанником «Спартака». Он выступает за первую команду с 2018 года. Ранее сообщалось, что «Зенит» покинет основной голкипер Андрей Лунев и сине-бело-голубые будут искать ему замену.

В минувшем сезоне Максименко сыграл за «Спартак» в 31 матче во всех турнирах, оставив свои ворота в неприкосновенности в шести встречах.

В завершившемся сезоне РПЛ «Зенит» в третий раз подряд стал чемпионом России. 17 июля петербургский клуб в Калининграде сыграет против «Локомотива» в матче за Суперкубок России.