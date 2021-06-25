Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин поделился мнением после двух свободных заездов на Гран-при Штирии.

«Первые круги в первой практике получились немного спокойнее по сравнению с предыдущими этапами в Португалии, Баку и Монако. В целом день получился спокойным. Я многое узнал о поведении нашей машины в сухих условиях, теперь нам предстоит понять, как работает болид во время дождя. Посмотрим, что нам преподнесет погода в субботу», — цитирует Мазепина официальный сайт «Хаас».

Напомним, что в первом заезде 22-летний россиянин занял последнее, 20-е место. В второй практике пилот «Хааса» показал 18-й результат.

Завтра, 26 июня, пилоты проведут третью сессию свободных заездов (в 13:00), а затем выйдут на старт квалификации (в 16:00). Воскресная гонка начнется также в 16:00.

После семи этапов Гран-при лидером личного зачета пилотов идет Ферстаппен, набравший 131 очко. Второе место занимает Хэмилтон (119), замыкает тройку лидеров второй пилот «Ред Булла» Серхио Перес (84). Мазепин и Шумахер являются аутсайдерами чемпионата без набранных очков.