Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, а ныне наставник «Рубина» Леонид Слуцкий высказался относительно проблем в российском футболе.

«В чемпионате Белграда по каждому возрасту принимает участие 99 команд. Население там около 900 тыс. человек. В Волгограде, откуда я родом, такой чемпионат не проводится вообще. В Москве играет только 30 команд. В Голландии занимаются 20 тыс. детей, у нас — в пять раз меньше. Поэтому нужно смотреть не на размер страны, а на то, какие условия созданы для занятий», — цитирует Слуцкого «Бизнес Online».

Напомним, что в понедельник, 21 июня, сборная России в Копенгагене разгромно уступила национальной команде Дании в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 со счетом 1:4. После этого поражения российская команда заняла последнее место в группе В и потеряла шансы на выход в плей-офф, тем самым завершив выступление на турнире.