Вратарь московского «Спартака» и молодежной сборной России Александр Максименко не перейдет в «Зенит». Об этом заявил директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.

Напомним, что ранее появилась информация, что петербургский клуб может приобрести 23-летнего вратаря на замену Андрею Луневу.

«Мне кажется, агент Лунёва перепутал своего клиента с нашим голкипером», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

Напомним, что 23-летний голкипер является воспитанником «Спартака». Он выступает за первую команду с 2018 года. В минувшем сезоне Максименко сыграл за «Спартак» в 31 матче во всех турнирах, оставив свои ворота в неприкосновенности в шести встречах.