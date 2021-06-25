Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, а ныне Депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов ответил на вопрос о зарплате главного тренер сборной России по футболу Станислава Черчесова, а также игроков национальной команды.

«2,5 млн евро в год и последнее место в группе? А до этого наши тренеры сборной не получали большие деньги? Философия простая: нужно пересмотреть весь подход. У спортсменов из-за высоких зарплат падает мотивация? Спортсмен должен стремиться к чему-то. Хорошо играешь и показываешь результат — получи. Нет — иди тренируйся», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в понедельник, 21 июня, сборная России в Копенгагене разгромно уступила национальной команде Дании в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 со счетом 1:4. После этого поражения российская команда заняла последнее место в группе В и потеряла шансы на выход в плей-офф, тем самым завершив выступление на турнире.