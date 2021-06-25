Волейболистки сборной Соединенных Штатов Америки в финале Лиги наций переиграли представительниц Бразилии — 3:1 (26:28, 25:23, 25:23, 25:21). Отметим, что в матче за третье место Турций оказалась сильнее Японии — 3:0 (25:19, 25:16, 25:17).

Женская сборная России в групповом раунде заняла восьмое место с 8 победами и 7 поражениями.

Это третий розыгрыш женской Лиги наций в истории. В 2018 и 2019 году трофей выиграла команда США. В 2020-м розыгрыш турнира был отменен из-за пандемии коронавируса. В последнем на данный момент финале в 2019 году американки также встретились с бразильянками и выиграли 3:2.