Два игрока «Рубина» на данный момент отказались прививаться от коронавируса. Об этом сообщил спортивный директор казанцев Олег Яровинский.

«У парней были вопросы, сомнения по прививке. Когда принимали решение о вакцинации, базировались на научных фактах. Сейчас у нас не привились только два игрока, потому что находятся в раздумьях. Все остальные привились спокойно», — цитирует Яровинского «Чемпионат».

Ранее стало известно, что руководство Краснодарского края будет пускать в регион только привитых спортсменов. В регионе играют два клуба РПЛ — «Краснодар» и «Сочи».

«Рубин» по итогам сезона-2020/21 занял четвёртое место в чемпионате России и попал в Лигу конференций.