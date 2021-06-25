Главные новости с теннисных кортов, хоккейных площадок и волейбольных арен — в традиционном дайджесте главных событий дня за 25 июня от Nevasport:

Месси согласовал условия нового контракта с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси согласовал условия нового личного контракта с каталонцами. Действующее соглашение аргентинца с клубом истекает 30 июня 2021 года.

Карасев назначен главным арбитром матча 1/8 финала Евро-2020 между Чехией и Нидерландами

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым будет обслуживать матч 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Нидерландов и Чехии. Матч состоится в воскресенье, 27 июня, в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Пушкаш-Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Медведев, Рублев и Карацев узнали первых соперников на Уимблдоне

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный под вторым номером, сыграет с немцем Яном-Леннардом Штруффом. Первым соперником Андрея Рублева станет аргентинец Федерико Дельбонис, Аслан Карацев встретится с французом Жереми Шарди. Карену Хачанову предстоит сыграть с американцем Маккензи Макдональдом.

Стала известна дата боя Федора Емельяненко в России

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко проведет следующий бой в Москве. Это произойдет 23 сентября.

Максименко интересен «Зениту»

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко может перейти в петербургский клуб. Руководство «Зенита» видит в нем замену Андрею Луневу.