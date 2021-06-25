В 2023 году Санкт-Петербург примет один из этапов «Формулы-1». Об этом сообщил президент организации Стефано Доменикали.

Отмечатеся, что гонка будет проходить на трассе «Игора Драйв» в Ленинградской области. При этом неизвестно, что будет с Гран-при Сочи, который проходит с 2014 года.

Напомним, что за «Хаас» выступает 22-летний россиянин Никита Мазепин. Нынешний сезон для него является дебютным.

После семи этапов Гран-при лидером личного зачета пилотов идет Ферстаппен, набравший 131 очко. Второе место занимает Хэмилтон (119), замыкает тройку лидеров второй пилот «Ред Булла» Серхио Перес (84). Мазепин и Шумахер являются аутсайдерами чемпионата без набранных очков.

26 июня, пилоты проведут третью сессию свободных заездов (в 13:00) Гран-при Штирии, а затем выйдут на старт квалификации (в 16:00). Воскресная гонка начнется также в 16:00.