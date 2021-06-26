В Лас-Вегасе состоялась процедура взвешивания и дуэль взглядов между бойцами ММА Александром Волковым и Сирилом Ганом. Их поединок станет главным событием турнира UFC Vegas 30.

Волков показал результат 120,2 кг, Ган — 111,13 кг.

32-летний Волков занимает в мировом рейтинге пятое место. На профессиональном ринге он провёл 41 бой, одержав 33 победы (22 нокаутом). Его последний на данный момент поединок стал главным боем вечера UFC Fight night 6 февраля 2021 года. Волков победил Алистара Оверима техническим нокаутом во втором раунде.

31-летний Ган не знает поражений в ММА: на его счету 8 побед в 8 поединках (3 нокаутом). В своём последнем бою 27 февраля он победил Жаирзиньо Розенстрайка единогласным решением судей.