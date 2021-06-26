«Тампа-Бэй» вышла в финал Кубка Стэнли-2021. В решающем седьмом матче полуфинала против «Айлендерс» «Лайтнинг» хватило всего одной шайбы — 1:0. Её провёл Янни Гурд в меньшинстве на 21:49. Ассистировали ему Энтони Сирелли и Александр Киллорн.

Ворота обоих клубов защищали россияне: Андрей Василевский и Семён Варламов соответствено. Первый отразил все 18 бросков в створ, второй — 30 из 31.

Ещё один представитель России Никита Кучеров вышел в первом звене «Тампы», несмотря на травму после менее чем минуты игры в предыдущей встрече. В третьем звене сыграл защитник Михаил Сергачёв.

«Тампа-Бэй» выиграла семиматчевое противостояние (1:2, 4:2, 2:1, 2:3, 8:0, 2:3, 1:0) и в финале встретится с «Монреалем», который в своей полуфинальной серии победил «Вегас» — 4-2.

Первые две игры пройдут на льду «Тампы» 29 июня и 1 июля, третья и четвёртая — в Монреале 3 и 6 июля.