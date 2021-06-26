После трёхдневной паузы возобновляется чемпионат Европы по футболу. Сегодня, 26 июня, состоятся первые игры 1/8 финала.

19:00 Уэльс — Дания

В Амстердаме на «Йохан Кройф Арене» пройдёт матч между сборными Уэльса и Дании. Валлийцы набрали 4 очка в своей группе, сыграв вничью со Швейцарией (1:1), победив Турцию (2:0) и уступив Италии (0:1). Пять лет назад на предыдущем Евро британская команда впервые в истории завоевала бронзу.

Команда Дании пробилась в плей-офф после двух стартовых поражений (0:1 от Финляндии и 1:2 от Бельгии). В решающей третьей игре датчане разгромили Россию со счётом 4:1.

Игру, которую будет судить немец Даниэль Зиберт, можно посмотреть на телеканале «Россия-1»

22:00 Италия — Австрия

После первой встречи 1/8 финала в Лондоне стартует матч между Италией и Австрией.

Итальянцы уверенно выиграли свою группу, одержав три сухих победы (3:0 с Турцией, 3:0 со Швейцарией, 1:0 с Уэльсом). Австрия пробилась в плей-офф со второго места в группе после победы над Северной Македонией (3:1), поражения от Нидерландов (0:2) и выигрыша в решающей игре у Украины (1:0).

Встречу на английском «Уэмбли» обслужит местный арбитр Энтони Тэйлор. В прямом эфире её покажет Первый канал

«Формула-1». «Гран-при Штирии»

13:00 Третья свободная практика, прямая трансляция на «Спортбоксе»

16:00 Квалификация, прямая трансляция на «Матч ТВ»

В австрийском Шпильберге проходит вторая в истории гонка «Формулы-1». Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин в пятничных заездах показал 20-е и 18-е время. Лучшим оба раза был лидер общего зачёта Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

Баскетбол, чемпионат Европы, женщины

16:00 Матч за 5-е место Россия — Испания, прямая трансляция на «Матч! Игра»

Женская сборная России не смогла побороться за медали на Евробаскете, проиграв в четвертьфинале команде Бельгии (83:85). В турнире за 5-8 места россиянки победили Словению (93:75) и пробились в квалификационный турнир чемпионата мира-2022. В игре за 5-е место они встретятся с командой Испании. Игра пройдёт на площадке соперниц в Валенсии.