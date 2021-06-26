Российский вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский установил ещё один рекорд НХЛ. Голкипер стал первым, кто смог провести сухие матчи в решающих играх в трёх раундах Кубка Стэнли.

В первом раунде Василевский сыграл на ноль в шестом матче против «Флориды» (4:0). В четвертьфинале серия с «Каролиной» завершилась на пятой игре (2:0), наконец сегодня, 26 июня, «Тампа» с минимальным счётом переиграла в решающей седьмой встрече «Айлендерс» (1:0). Василевский отразил все 18 бросков в створ ворот.

В нынешнем сезоне обладатель «Везины»-2019 провёл 18 матчей, четырежды сыграл на ноль и пропустил 36 шайб, отразив 93,6 процента бросков.

В финале «Тампа» встретится с «Монреалем».