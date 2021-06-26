Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров после победы над «Айлендерс» в решающем седьмом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли (1:0) заявил, что не сомневался в своём участии в поединке. В предыдущей игре (2:3 ОТ) он получил травму после 46 секунд на льду: защитник нью-йоркской команды Скотт Мэйфилд ударил его клюшкой сзади.

«Я не сомневался, буду ли я играть или нет, — цитирует официальный сайт НХЛ Кучерова. — Я хорошо себя чувствовал. Мы решили, что я буду играть. В седьмом матче нужно жертвовать собой и выходить в такие моменты. Сегодня я чувствовал себя хорошо».

«Тампа» выиграла у «Айлендерс» серию со счётом 4-3 и сыграет в финале Кубка Стэнли с «Монреалем». Первая игра пройдёт в Тампе в ночь с 28 на 29 июня.