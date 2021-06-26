Стали известны имена стрелков из лука, которые отобрались от России на Олимпиаду в Токио. Женщин на соревнованиях представят Ксения Перова, Елена Осипова и Светлана Гомбоева, мужчин — Галсан Базаржапов.

В мужской стрельбе из лука Россия будет представлена на Играх впервые с 2008 года. Тогда бронзу в личных соревнованиях взял Баир Бадёнов.

Женщины отобрались на Игры ещё на ЧМ-2019, мужчинам удалось это сделать на мировом турнире в Париже.

Таким образом, Россия в Японии выступит в командном и личном турнире у женщин, личном первенстве у мужчин, а также в миксте.

Соревнования в стрельбе из лука пройдут с 23 по 31 июля. Финалы в дисциплинах с россиянами намечены на: 24 июля (микст), 25 июля (женское командное первенство), 30 июля (женское личное первенство) и 31 июля (мужское личное первенство).