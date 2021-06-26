Ирландский боец смешанных единоборств Иэн Гарри поделился впечатлениями от поддержки болельщиков из своей страны. Он вспомнил, как сам болел за экс-чемпиона мира Конора Макгрегора.

«Я много вижу в соцсетях сообщений в духе «Нам нужен новый парень, новая волна ирландских талантов в UFC». Не то, чтобы людям нужен был новый Конор, — считает Гарри. — Им просто нужен кто-то, вокруг кого можно сплотиться и поддержать. Я хочу быть этим парнем.

Я выхожу на поединки для себя. Но и в то же время для того, чтобы в моей стране гордились и были счастливы. Я помню вечера, когда мы с друзьями собирались и смотрели поединки Конора за титулы чемпиона мира. Мы собирались, вместе ели и выпивали, были полны энергии, это большой кайф. Если я смогу вызвать у людей такие же воспоминания, то мне будет очень приятно представлять себя и свою страну».

Иэн Гарри провёл в октагоне 6 боёв, одержав во всех победы (4 нокаутом). 26 июня он встретится с Джеком Грантом (17 побед, 6 поражений) в главном событии вечера боёв Cage Warriors 125 в Лондоне. На кону — вакантный титул чемпиона в полусреднем весе.