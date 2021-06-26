На автодроме «Ред Булл Ринг» в Шпильберге (Австрия) продолжается восьмой этап Гран-при Формулы-1. Сегодня, 26 июня, в 13:00 по московскому времени состоится третья свободная практика.

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Первая и вторая тренировки состоялись в пятницу. В первой практике лучшее время показал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Вторым стал Пьер Гасли из «Альфа Таури», третьим — Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Россиянин Никита Мазепин из «Хааса» стал 20-м.

Во второй практике Мазепин показал 18-й результат, а лучшим снова стал Макс Ферстаппен. В тройку вошли Даниэль Риккьярдо из «Макларена» и Эстебан Окон из «Альфина».

Позднее сегодня пройдёт квалификация, а завтра, 27 июня, основная гонка.

После семи этапов Гран-при лидером личного зачета пилотов идет Ферстаппен, набравший 131 очко. Второе место занимает Хэмилтон (119), замыкает тройку лидеров второй пилот «Ред Булла» Серхио Перес (84). Мазепин и Шумахер являются аутсайдерами чемпионата без набранных очков.