Генеральный директор компании «Росгонки» Алексей Титов рассказал о подготовке Санкт-Петербурга к организации этапа «Формулы-1». Ранее сообщалось, что «Гран-при России» с 2023 года планируется проводить не в Сочи, а в Петербурге.

«Сегодня мы совместно с администрацией Санкт-Петербурга и руководством Ленинградской области ведем работы по планированию транспортной доступности автодрома «Игора Драйв», — цитирует ТАСС Титова. — Также ведется работа по формированию плана мероприятий по созданию необходимой инфраструктуры для российского этапа чемпионата мира «Формулы-1″ в соответствии с критериями Международной автомобильной федерации (FIA)».

По словам гендирекотора «Росгонок», сейчас идёт составление проекта дорожной карты требований FIA и «Формулы-1».

«Гран-при России» проводится в Сочи с 2014 года. Контракт на организацию этапа «Королевских гонок» в России рассчитан до 2025 года. В этом сезоне этап намечен на 24-26 сентября.