Россиянин Даниил Медведев сыграет в финале теннисного турнира на Мальорке. Его соперником станет 60-я ракетка мира американец Сэм Куэрри.

Начало игры намечено на 17:00 по московскому времени.

Даниил Медведев занимает в рейтинге ATP второе место и «посеян» под номером 1.

По пути к финалу российский теннисист победил француза Корентена Муте (6:4, 6:2), норвежца Каспера Рууда (7:5, 6:1) и испанца Пабло Карреньо-Бусту (3:6, 6:3, 6:2).

Турнир ATP Mallorca Championships проходит на травяных кортах. Призовой фонд его составляет 720 тысяч евро.

Это первый розыгрыш турнира в мужском разряде. С 2016 по 2019 год соревнования на Мальорке проводились среди женщин.