Российский боец Валентин Молдавский стал временным чемпионом Bellator в тяжёлом весе. В главном бою турнира Bellator 261 он победил Тимоти Джонсона единогласным решением судей. Двое зафиксировали результат 49:46, один — 50:45.

Поединок прошёл в Анкасвиле (штат Коннектикут, США).

Действующий чемпион Райан Бейдер в настоящее время выступает в Гран-при в полутяжелом дивизионе.

Всего 29-летний Молдавский провел в ММА 12 боёв, одержал 11 побед и потерпел 1 поражение.

Видео боя можно посмотреть здесь: