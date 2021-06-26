«Зенит» проявляет интерес к нападающему сборной Польши Якубу Сверчку, утверждает gol24.pl со ссылкой на инсайдерский твиттер-аккаунт Janekx89. 28-летний форвард в минувшем сезоне стал вторым бомбардиром чемпионата Польши, забив за «Пяст» 15 голов в 23 играх.

До этого Сверчок выступал за польские «Полонию», «Завишу», «Гурник» и «Заглембе», немецкий «Кайзерслаутерн» и болгарский «Лудогорец». В «Пяст» он перешёл в начале прошлого сезона на правах аренды, после чего был выкуплен за рекордные для клуба 1 милион евро.

Сверчок попал в состав сборной Польши на Евро-2020. Он провел 30 минут в заключительной игре группового турнира против Швеции (2:3).