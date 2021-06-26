Заслуженный тренер СССР и России Тамара Москвина назвала звание почётного гражданина Санкт-Петербурга самой дорогой наградой в своей жизни. За всю российскую историю этот титул присуждали 47 гражданам, Москвина получила его в 2003 году.

«Звание почетного гражданина Санкт-Петербурга. Его присваивают в День города депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, которые выражают волю горожан. Для меня это признание неразрывной связи с родным городом», — приводит «РИА Новости» Москвину.

В числе прочих наград Москвина получила орден «За заслуги перед Отечеством» II и III степени. Среди её известных учеников — олимпийские чемпионы в парном катании Елена Валова/Олег Васильев, Елена Бережная/Антон Сихарулидзе, Наталья Мишкутёнок/Артур Дмитриев, Оксана Казакова/Артур Дмитриев, а также ряд победителей чемпионатов мира и Европы, включая пары Юко Кавагути/Александр Смирнов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и другие.