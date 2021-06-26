Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин поздравил с днём рождения свою коллегу Тамару Москвину. В бытность фигуристами пара выступала вместе, выигрывала чемпионат СССР (1969) и завоевывала серебро чемпионатов мира (1969) и Европы (1968).

«Каждый человек за свою жизнь встречается с огромным количеством людей. Но среди них есть те немногие, кто оставляет большой след в нашей жизни, — сказал Мишин в интервью «Матч ТВ». — К таким людям я отношу Тамару Николаевну Москвину. Мы вместе занимались сначала одиночным, потом парным катанием, потом вместе учились в аспирантуре, вместе преподавали, вместе тренируем. Я бы ей сказал: «Тамара, не изменяйся. Пусть следующий этап твоей жизни будет интересным, ярким, насыщенным, талантливым, — таким, какая ты есть. Желаю тебе большого человеческого счастья. Твой Алексей Мишин».

Сегодня Тамаре Москвиной исполнилось 80 лет. Мишин отметил своё 80-летие также в этом году в марте.