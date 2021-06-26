Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн потратил более полумиллиона евро за несколько часов отпуска в Греции. Как сообщает Sportime.gr, 20-летний норвежский форвард провел в одном греческом ресторане примерно 5-6 часов, за которые успел потратить 500 тысяч евро на себя и друзей. Кроме того, он оставил чаевых сотрудникам на 30 тысяч евро.

В сети появились кадры отдыха, среди друзей Холанна можно увидеть хавбека «Манчестер Сити» Рияда Махреза.

В сезоне-2020/21 Холанн провел 41 матч, забил 41 гол и сделал 12 голевых передач.

В розыгрыше Лиги чемпионов нападающий стал лучшим бомбардиром с 10 мячами.