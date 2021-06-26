Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала фотографии с отпуска. Спортсменка, которой в мае исполнилось 19 лет, занялась вейкбордингом — аналоге водных лыж, но с доской вместо собственно лыж.

«Новая любовь», — подписала Загитова фотографию в сториз Инстаграм. Также она выложила кадры и видео попыток прокатиться по воде. На одном из снимков она падает в воду с подписью: «Где-то тут я».

Сезон-2020/21 Загитова пропустила ради съёмок в шоу «Ледниковый период». Она не была включена в предварительный состав сборной России на олимпийский сезон-2021/22.