По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России и мире на утро 26 июня в России было зафиксировано 21 665 новых случая заражения коронавирусом за последние сутки, сообщает стопкоронавирус.рф.

В общей сложности за все время пандемии было проведено более 147,9 миллиона тестов на коронавирус. Болезнь выявлена у 5 430 753 человек.

Выздоровело уже 4 943 986 человек, ещё 132 683 пациента скончались, не победив болезнь.

Продолжает расти статистика по заражениям в Московской области: за одни сутки 2504 новых случая. В Санкт-Петербурге известно о 1247 заражённых за сутки, в Москве — 8457.