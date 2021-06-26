Президент России Владимир Путин поздравил с днём рождения заслуженного тренера СССР и России по фигурному катанию Тамару Москвину. Прославленному специалисту сегодня исполнилось 80 лет.

«Исключительная работоспособность, творческий подход к делу и неизменно позитивный настрой помогли вам стать яркой, успешной спортсменкой, в полной мере реализовать себя на тренерском поприще, — говорится в письме на официальном сайте Кремля. — Плодотворный, подвижнический труд, искренняя забота о продолжении лучших традиций отечественной школы фигурного катания по праву снискали Вам высокий, заслуженный авторитет среди коллег и учеников, многие из которых стали звёздами мировой величины».

Также глава государства пожелал Москвиной доброго здоровья, вдохновения и благополучия.