ЦСКА проявляет интерес к защитнику «Монтеррея» Сесару Монтесу, утверждает El Futbolero. По данным источника, мексиканский клуб готов отдать 24-летнего футболиста за 10 миллионов евро.

Сесар Монтес провёл в «Монтеррее» всю профессиональную карьеру. В минувшем сезоне на его счету 33 матча и 3 голевых передачи во всех турнирах. Его контракт истекает летом 2022 года.

В 2017 году Монтес дебютировал в сборной Мексики, за которую провёл на данный момент 13 игр, включая два матча на победном Золотом Кубке КОНКАКАФ-2019.

ЦСКА в сезоне-2020/21 занял шестое место в чемпионате России и впервые с 2002 года не попал в еврокубки. Сейчас армейцы находятся на предсезонном сборе в Австрии.