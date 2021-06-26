Первый призовой российский гонщик в «Формуле-1» Виталий Петров прокомментировал перенос «Гран-при России» из Сочи в Санкт-Петербург. Ранее стало известно, что этап «Королевских гонок» с 2023 года будет проходить под Петербургом на трассе «Игора Драйв».

«Комплекс «Игора Драйв» — один из самых крупных и многофункциональных во всем мире, — цитирует «РИА Новости» Петрова. — Сама трасса сделана на высочайшем уровне, нет никаких претензий. Я там неоднократно ездил, трасса очень быстрая, чем-то похожа на сочинскую. В целом, думаю, что пилоты останутся довольными».

Гонщик также отметил некоторые сходства трасс в Петербурге и Сочи и дал понять, что готов помочь в продвижении этапа в родном регионе.

«Мы в Ленобласти долго ждали подобной трассы. Помню в 2005 году, когда закончил выступать в России, еще было «Невское кольцо». Когда трассу сносили, нам обещали, что у нас появится новый комплекс», — добавил Петров.