Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может покинуть клуб в летнее трансферное окно, утверждает «Спорт-Экспресс». По данным источника, на экс-форварда сборной России претендуют несколько клубов из России и Ближнего Востока.

Флорентийцы готовы отпустить 30-летнего игрока «только за адекватную сумму».

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» зимой 2021 года за 4,5 миллиона евро. Контракт с 30-летним форвардом заключен на 3,5 года, до конца сезона-2023/24. В составе «фиалок» Кокорин провел только четыре неполных матча в серии A, не отметившись результативными действиями.

С 2016 по 2019 год Кокорин выступал за «Зенит», в составе которого провёл 34 мяча в 92 матчах.