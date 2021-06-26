Десятка российских легкоатлетов, которые поедут на Олимпиаду в Токио, будет определена на заседании тренерского совета Всероссийской федерации легкой атлетики 27 июня, сообщает «Спорт-Экспресс». Окончательный список будет объявлен на следующий день.

Напомним, что совет World Athletics (WA) в марте возобновил выдачу разрешений российским легкоатлетам на выступление в международных стартах в нейтральном статусе. Выдача была приостановлена в связи с делом о подделке документа легкоатлета Данила Лысенко.

Одним из условий выдачи разрешений стало ограничение числа спортсменов из России на международные старты. Страна может заявить на крупные турниры в 2021 году (включая Олимпиаду и чемпионат мира) только 10 легкоатлетов без права замены.