Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин возмутился организацией концерта «Алые паруса» на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. По данным СМИ, в традиционном празднике выпускников приняло участие порядка 45 тысяч человек.

«Интересно, а все эти люди с тестами или вакцинированные? Что …(нецензурно) происходит??? Хотя всё нормально, дистанцию в 1,5 метра соблюдают… (нецензурно) Россию умом не понять…» — написал Ягудин в Инстаграме, выложив кадры концерта.

По последним данным в Санкт-Петербурге наблюдается рост заболеваний коронавирусом. За последние сутки выявлено 1247 новых случаев заражения, 2333 человека выздоровели, 107 умерли.