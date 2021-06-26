Сегодня в прессе появился очередной слух об уходе Александра Кокорина из «Фиорентины». Официального подтверждения переговоров нападающего с каким-либо клубом всё ещё нет, но сомнений нет никаких: его дни в Италии сочтены. 30-летний форвард провёл за «фиалок» чуть больше 90 минут, не показав ровным счётом ничего. А с учётом его неудачного периода ещё и в «Спартаке» (2 гола с пенальти за полгода), многие окончательно списали игрока со счетов. Однако есть основания полагать, что Кокорин ещё не сказал своего последнего слова в футболе.

Начать стоит с того, что весь трансфер нападающего в «Фиорентину» стал одной большой афёрой. Сделку провернули хорошо знакомые в «Зените» Оресте Чинквини и его супруга Элизабет Бароше. Бывший спортивный директор питерцев Чинквини с женой в своё время провернули неудачный переезд в Санкт-Петербург Роберто Манчини, а в январе этого года сумели убедить владельца «фиалок» Рокко Комиссо, что в лице Кокорина к ним придёт настоящий бриллиант. Косвенно об этом говорят и условия сделки: гораздо логичнее посреди сезона брать игрока не премиум-класса в аренду, а не заключать с ним контракт на три с половиной года. А тут ещё и Фабио Капелло замолвил за Кокорина слово. Но к дону Фабио, пожалуй, в этом плане претензий меньше всего. Вряд ли он посмотрел хотя бы один российский матч после увольнения из сборной в 2015 году. А при нём Кокорин был основной ударной силой национальной команды. Он, возможно, и Игнашевича бы порекомендовал в 2021 году подписать.

Но главным виновником этого трансфера можно назвать даже не Чинквини, а самого Кокорина. Форвард сгоряча доверился не тем людям, решил рискнуть и поехать в Италию, где оказался просто лишним. Не исключено, что и ему давали советы в духе «Фиорентине» обязательно нужен игрок вроде Кокорина, там ты будешь главной звездой».

Конечно, мы привыкли мотивировать игроков пробовать силы за границей, и сложно устоять, если перепадает шанс проявить себя в одном из лучших чемпионатов мира. Но не всегда отъезд в Европу – благо для игрока. Кокорин уехал в «Фиорентину» с недолеченной травмой, к тренеру, которому не был особенно нужен. А тут ещё и специалист по ходу сезона поменялся: в марте команду принял Джузеппе Якини, сменивший Чезаре Пранделли. Какие шансы были у Кокорина зацепиться за состав при таких обстоятельствах? Ну разве что он бы забил в первой же игре. Но чудес не бывает.

И не стоит считать, что «рвач» Кокорин уехал в Италию, чтобы там прохлаждаться да проверять банковский счёт. Очевидно, что в «Спартаке» это можно было бы делать более эффективно, с учётом перегретых зарплат «паспортистов» в чемпионате России.

Очевидно, что Кокорин не утратил желание играть и забивать голы. Его переход в столичный клуб тоже был очевидным риском. И игроку просто не повезло: огромные ожидания от трансфера между двумя самыми популярными клубами России наложились на травму в самом начале сезона. А тут ещё остальные форварды команды раззабивались: Эсекиэль Понсе, Джордан Ларссон и Александр Соболев с ходу начали демонстрировать хорошую результативность. Кого Тедеско должен был «задвигать» после выздоровления Кокорина?

Одного из самых талантливых футболистов своего поколения сейчас принято исключительно ругать. Оно и понятно: негативный шлейф в виде шампанского в Монако, пьяной драки и тюрьмы будет преследовать Кокорина ещё очень долго. Но можно посмотреть на ситуацию и с другой стороны. Вспомните, как Кокорин пахал на зимних сборах «Зенита» в начале 2020 года. Игрок наколотил несколько голов в контрольных матчах, сам Сергей Семак говорил, что рассчитывает на него в концовке сезона, но вмешались «вышестоящие силы», которые, видимо, не хотели иметь в составе клуба недавнего уголовника. Кокорин отправился в «Сочи» и наколотил там 7 голов в 10 играх. Даже если вычесть квазиматч с детьми из «Ростова», статистика всё равно впечатляющая для футболиста, который ещё полгода назад сидел в тюрьме: 4 гола в 9 играх. Форвард очень хотел повторить путь Артёма Дзюбы, который через «ссылку» в тульский «Арсенал» смог вернуться в «Зенит» и заблистать с новой силой (кстати, из «Зенита» Дзюба был убран как раз из-за конфликта с женой Чинквини). Не сложилось, но Кокорин не опустил руки и решил перезагрузить карьеру в «Спартаке». Не получилось, но игрок пошёл ва-банк и поехал в Италию. Снова не получилось. Но это не значит, что его нужно списывать со счетов.

Кокорин всё еще не утратил своё мастерство и в правильных руках способен горы свернуть. В сезоне-2017/18 он стал лучшим бомбардиром «Зенита» при Манчини и должен был ехать на чемпионат мира. Но в марте порвал крестообразные связки и в итоге пролетел мимо ЧМ. А потом с ним случилась «Кофемания»…

Всего два назад он рвал и метал в составе «Сочи» при Федотове, и Станиславу Черчесову всё громче намекали, мол, пора бы кое-кого вернуть.

Сейчас Кокорину всего 30 лет. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его в 3,5 миллиона евро, что весьма неплохо для нападающего в таком возрасте. Да, в Италии Кокорину уже не светит. Но это не значит, что не светит нигде.

Евро-2020 наглядно показал уровень российского футбола и российского чемпионата. Из всех игроков РПЛ разве что Влашич выступает более-менее прилично. Так что Кокорин вполне способен вернуться на прежний уровень, если перестанет мучить себя и «Фиорентину» и вернётся в Россию. Например, в «Урал», который недавно во второй раз расстался с Павлом Погребняком. Именно в Екатеринбурге реанимировал карьеру ровесник Кокорина Фёдор Смолов, который только из-за упрямства Черчесова не попал на Евро-2020. Или в тульский «Арсенал», который превратил Дзюбу из сдувшегося персонажа в главную звезду российского футбола. Или в «Химки», которые близко к родной для Кокорина Москве и очень неплохо провели прошлый сезон.

Если Кокорин сможет вернуться на прежний уровень, то у него есть шансы попасть в сборную России. Но это будет возможным, пожалуй, только при смене главного тренера. Черчесов не очень охотно вводит новых игроков в состав команды в последние годы, а в атаке использует тактику для форвардов явно не кокоринского стиля. При схеме «забрось на длинного впереди» скорее у 37-летнего Погребняка больше шансов вернуться. За Кокорина говорит и универсализм: он может играть как на острие, так и на фланге атаки, а может и при двух форвардах выйти. Увы, тактическая гибкость – это тоже не про Черчесова.

В любом случае, говорить о сборной для Кокорина сейчас слишком уж рано. Но вернуться в строй и заиграть в основе футболист всё ещё способен. Правда, для этого нужно сделать немало: окончательно залечить мышцу и сменить команду. А старание и желание у нападающего уж точно остались.