Названо место в Санкт-Петербурге, в котором болельщики сборной Финляндии по футболу предположительно массово заразились коронавирусом. Как сообщает Yle со ссылкой на ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии, массовое заражение произошло в ресторане «Альпенхаус» на Крестовском острове близ стадиона «Газпром Арена». Причины таких подозрений не раскрываются.

22 июня при возвращении финских болельщиков на родину из Санкт-Петербурга было выявлено более 80 случаев заражения коронавирусом.

На пограничном пункте Ваалимаа 72 фаната сдали положительные пробы, а в пункте Нуйямаа — 14.

Сборная Финляндии на Евро-2020 стартовала с победы над Данией в Копенгагене (1:0). После этого команда переехала в Санкт-Петербург, где потерпела поражения от России (0:1) и Бельгии (0:2). В группе B команда Суоми стала третьей и не прошла в плей-офф, показав пятый результат в сводной таблице третьих мест.