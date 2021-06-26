Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич считает, что хавбек команды Никола Влашич должен покинуть клуб этим летом. Сейчас Влашич принимает участие в чемпионате Европы в составе сборной Хорватии, а Олич входит в тренерский штаб команды.

«Влашич уже перерос этот чемпионат, ему пора двигаться вперед. Он выделяется на фоне футболистов сборной Хорватии, потому что не только знает, как забивать голы, но и идёт в контактную борьбу, собирает на себе несколько соперников. В ЦСКА я всегда говорил: «Отдайте мяч Николе», — цитирует HRT Олича.

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды. Спустя год армейцы выкупили его контракт. В сезоне-2020/21 на его счету 34 матча и 12 голов во всех турнирах. По версии портала Transfermarkt стоимость 23-летнего хавбека составляет 30 миллионов евро — самая высокая среди всех футболистов Российской премьер-лиги.