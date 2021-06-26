Сегодня, 26 июня, состоятся первые матчи 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Первыми на поле выйдут команды Уэльса и Дании.

Игра пройдёт в Амстердаме на Йохан Кройф Арене» и начнётся в 19:00 по московскому времени. Судить встречу доверено немцу Даниэлю Зиберту.

Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале «Россия-1».

Уэльс занял второе место в группе A, набрав 4 очка. Бронзовые призеры прошлого Евро сыграли вничью со Швейцарией (1:1), победили Турцию (2:0) и уступили Италии (0:1).

Сборная Дании потерпела два поражения на старте Евро-2020: 0:1 от Финляндии и 1:2 от Бельгии. В заключительной третьей игре скандинавы разгромили Россию 4:1 и заняли второе место в квартете B с тремя очками.